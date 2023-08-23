跟上美國的腳步，德國不計代價要清除電信網路系統中任何可能造成國安威脅的裝置與軟體，被視為針對華為、中興而來，因為華為佔德國5G設備的比重高達6成。學者林廷輝認為，不是只有看德國而已，現在整個歐盟都要動起來，聯手將中國的相關產品排除在外。

四年前，美國以國安為由要求華為退出通訊網路系統，當時德國以沒有任何證據顯示華為會帶來國安問題拒絕，且在那之後，德國對華為5G的依賴程度逐漸增加。

然而，隨著國際政治局勢的改變，德國的態度出現180度的變化，德國內政部長Nancy Faeser受訪時指責德國的網路營運商，沒有快速清除掉藏有潛在國安威脅的設備，並稱，若發現任何存在安全問題的零件都需要切斷連結，網路營運商必須採取行動，不計代價拆除這些零組件。

學者林廷輝在關鍵時刻節目上表示，「不是只有看德國而已，現在整個歐盟都要動起來，聯手將中國的相關產品排除在外。」

事實上，歐盟執委會早在6月中就曾表示，華為、中興通訊對歐盟安全構成風險，不再使用依賴這兩家公司的服務，還呼籲會員國應該排除使用這兩家廠商的設備。

林廷輝說：「現在歐盟國家似乎都是看著美國，跟著美國的腳步不斷出招，對大陸來說，他只能跑到非洲，所以他們積極拓展在非洲及中南美洲的影響力，這是目前中國外交的空間。」