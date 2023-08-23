新北市至府自2009年起推動「新北市產業觀光輔導轉型計畫」，透過輔導團隊提供主題企劃、空間展示、經營策略及行銷推廣等規畫，協助新北市工廠轉型為「觀光工廠」及「產業文化館」，今年度輔導計畫受理至9月18日止，輔導名額只有2個，由經發局擇優遴選。

經發局長何怡明表示，市府推出全方位的轉型輔導服務，協助傳統工廠轉型觀光化，並進入休閒旅遊市場，創造產業新商機，不僅提升觀光工廠的知名度、形塑品牌形象，同時也為業者帶來更多收益。

經發局補充，觀光工廠有助於企業深耕品牌文化及永續經營轉型，也能保存產業價值，在營業額方面也至少提升2成以上。今年度導轉型計畫受理申請至9月18日止，只要領有新北市合法登記工廠及預計發展產業觀光的場域符合相關法規，並有空間可進行轉型規劃者，皆可提出申請，並擇優遴選2家廠商輔導。

新北市目前共22家觀光工廠及產業文化館，產業類型多元，包含橡皮擦文具、孕婦裝、織品、精釀啤酒、時間科藝等，其中百年織襪企業「吳福洋襪子故事館」榮獲「2023國際亮點觀光工廠」；今年取得經濟部觀光工廠評鑑的「啤酒頭釀造」更是新北首家精釀啤酒觀光酒廠。

此外，為推動工廠轉型強化觀光競爭力，今年9月9日安排「觀光工廠20週年趣遊派對」集結新北市各觀光工廠及產業文化館，並邀請全國各觀光工廠協會共襄盛舉，現場設有攤位展售、親子DIY互動體驗、打卡分享送新北幣優惠券、消費滿額抽總價值10萬元好禮等活動，活動內容豐富有趣，歡迎民眾踴躍參加。

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