SIA表示，該中國科技巨頭去年開始跨足晶片生產，並從政府及其總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。此外，華為已經收購至少兩家現有工廠，而另外三座工廠正在興建當中。

美國商務部在2019年以國安為由將華為列入出口管制名單。

據彭博社報導，如果華為如SIA所言，以其他公司名義建造晶片製造設施，或許就能規避美國政府祭出的限制，以間接方式採購美國晶片製造設備。

華為和SIA尚未回應其他媒體的置評請求。

美國商務部工業安全局表示正在監控事態發展，必要時將採取行動因應。