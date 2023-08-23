SIA表示，該中國科技巨頭去年開始跨足晶片生產，並從政府及其總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。此外，華為已經收購至少兩家現有工廠，而另外三座工廠正在興建當中。
美國商務部在2019年以國安為由將華為列入出口管制名單。
據彭博社報導，如果華為如SIA所言，以其他公司名義建造晶片製造設施，或許就能規避美國政府祭出的限制，以間接方式採購美國晶片製造設備。
華為和SIA尚未回應其他媒體的置評請求。
美國商務部工業安全局表示正在監控事態發展，必要時將採取行動因應。
彭博社報導，美國半導體行業協會（Semiconductor Industry Association,SIA）提出警告，稱華為正在中國各地秘密打造多個半導體製造設施，以規避美國制裁。
SIA表示，該中國科技巨頭去年開始跨足晶片生產，並從政府及其總部所在的深圳獲得約300億美元的國家資金。此外，華為已經收購至少兩家現有工廠，而另外三座工廠正在興建當中。
美國商務部在2019年以國安為由將華為列入出口管制名單。
據彭博社報導，如果華為如SIA所言，以其他公司名義建造晶片製造設施，或許就能規避美國政府祭出的限制，以間接方式採購美國晶片製造設備。
華為和SIA尚未回應其他媒體的置評請求。
美國商務部工業安全局表示正在監控事態發展，必要時將採取行動因應。
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