教育部已宣布從106學年起將中小學學教師專業發展評鑑轉型為教師專業發展支持系統，但彰化縣政府卻反向操作，宣布將校務評鑑法制化，且從112學年起全面推動辦理。全國教師工會總聯合會今天發布新聞稿批評彰化縣政府借屍還魂、踐踏教育專業，應立即停止錯誤政策。

備受爭議的教師評鑑計畫，在各界強力要求檢討下，教育部終於從善如流，自106學年度起，就將中小學教師專業發展評鑑轉型為教師專業發展支持系統。詎料，彰化縣政府竟反向宣布將校務評鑑法制化，且將從112學年度起全面推動辦理。

全教總表示，彰化縣政府完全無視該縣中小學校長、教師群起抗議，無視中央、全國其他地方教育主管機關紛紛揚棄評鑑管考思維，朝行政減量、尊重現場專業，以提升學校教育品質，縣府教育處甚至宣稱評鑑有賞無罰、不會增加學校負擔云云，完全不食人間煙火。

全教總認為，彰化縣此舉形同大開教育專業倒車，要求縣府立即檢討改進，在開學前宣布停止此一勞民傷財又無實益的校務評鑑計畫。

全教總理事長侯俊良表示，彰化縣教育處宣稱評鑑計畫係依彰化縣高級中等以下學校評鑑辦法辦理，惟前揭辦法係根據高級中等教育法訂定，明顯漠視法治、借屍還魂，試問，彰化縣教育處是根據高級中等教育法來推動國民教育嗎？

侯俊良批評，彰化縣府教育法規之研議粗糙至此，教育處竟然還準備大張旗鼓當作推動全面性校務評鑑的依據，僅此一端，建議彰化縣長王惠美先加強對縣府教育處之管考，避免錯誤政策禍及彰化國教。

開學在即，全教總要求彰化縣政府立即停止錯誤政策，改以協助學校解決問題取代勞民傷財又無實益的校務評鑑，以維護彰化地區國教品質。