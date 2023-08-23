隸屬陸軍八軍團的一名葉姓職業軍人，去年10月某日晚間，騎車行經旗山區旗甲路時，因超速反應不及撞上一名行走在路中的8旬阿嬤，造成阿嬤頭部外傷、全身多處創傷及骨折等嚴重傷害，送醫急救後傷重不治。法官考量葉男已與家屬和解並履行賠償，依過失致人於死罪，處有期徒刑8月，緩刑5年。

據判決書指出，去年10月23日晚間8時許，葉男騎乘重型機車沿高雄市旗山區旗甲路四段由北往南行駛，超速行駛至同路段749號前，前方一名阿嬤行走在機車道未注意靠邊，葉男見狀閃煞不及以致駕車撞擊阿嬤，使其當場受有頭部外傷、全身多處創傷及骨折等嚴重傷害，經送醫院救治，仍於同日晚間9時12分許因創傷性休克不治身亡。事後葉男因涉過失致死案件，經檢察官提起公訴，裁定依簡式審判程序審理。

法官審酌葉男駕車不慎肇生交通事故造成阿嬤死亡，過失程度非微，但犯後坦承犯行，更與被害人家屬達成和解並依約履行部分賠償條件；兼衡葉男無前科、目前是職業軍人、家屬具狀表示願給予葉男自新機會等一切情狀，法官依過失致人於死罪，處有期徒刑8月，緩刑5年，