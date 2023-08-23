大陸中央紀委國家監委網站23日上午連續發布5名紀監系統「內鬼」被查消息，5人來自山西、廣東、海南、江蘇、河南五省，均為省管幹部。

這5名被查人士分別為，山西省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組組長、省民政廳黨組成員賈慕權；廣東省委第二巡視組組長蘇全貴；海南省委巡視組原副組長吳杰；江蘇省常州市委原常委、市紀委原書記沈斌；許昌市紀委原書記、市監委原主任羅軍。

中央紀委國家監委網站引述山西省紀委監委消息：山西省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組組長、省民政廳黨組成員賈慕權涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山西省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，賈慕權，男，漢族，1964年9月生，山西清徐人，中央黨校函授本科學歷，1995年6月加入中國共產黨，1984年8月參加工作。他曾任太原市尖草坪區委常委、副區長，古交市委副書記、市長，古交市委書記。2018年12月，任山西省紀委監委駐省民政廳紀檢監察組組長、省民政廳黨組成員。

中央紀委國家監委網站引述自廣東省紀委監委消息：廣東省委第二巡視組組長蘇全貴涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，蘇全貴，男，漢族，1964年6月出生，陝西岐山人，大學學歷，1986年7月參加工作，1990年5月加入中國共產黨。他歷任廣東省紀委執法監察室主任，河源市委常委、市紀委書記，省紀委監委駐省公安廳紀檢監察組組長、省公安廳黨委委員，省委第二巡視組組長。

中央紀委國家監委網站引述自海南省紀委監委消息：海南省委巡視組原副組長吳傑涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受海南省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，吳傑，女，漢族，1963年6月生，安徽潁上人，研究生學歷，1987年7月參加工作，1985年4月加入中國共產黨。歷任海南中級人民法院研究室主任；海南省文昌市人民法院黨組書記、院長；海南省臨高縣委常委，縣紀委書記；海南省委巡視工作辦公室主任；海南省委巡視領導小組辦公室副主任；海南政法職業學院黨委副書記、院長；海南省委巡視組副組長（副廳級巡視專員）。2023年7月辦理退休。

中央紀委國家監委網站引述自江蘇省紀委監委消息：江蘇省常州市委原常委、市紀委原書記沈斌涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受江蘇省紀委監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，沈斌，男，漢族，1964年3月出生，江蘇海門人，1985年8月參加工作，1990年6月加入中國共產黨，大學學歷。

沈斌曾任江蘇省紀委教育室科員、副科級紀檢員，第一紀檢監察室副科級紀檢員、正科級紀檢員、副處級紀檢員；2003年4月任江蘇省紀委第四紀檢監察室副主任（其間：2004年7月至2007年6月援藏任拉薩市紀委副書記）；2007年11月任江蘇省紀委效能監察室主任；2011年5月任江蘇省常州市委常委、市紀委書記；2016年6月任江蘇省民防局副局長、黨組成員，省人民防空辦公室副主任；2018年10月任江蘇省人民防空辦公室副主任、黨組成員；2021年7月任江蘇省人民防空辦公室一級巡視員；2022年12月任江蘇省國防動員辦公室（人防辦）一級巡視員。

中央紀委國家監委網站引述自河南省紀委監委消息：許昌市紀委原書記、市監委原主任羅軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受河南省紀委監委紀律審查和監察調查。

報導稱，上述5名被查的「內鬼」分別來自山西、廣東、海南、江蘇、河南五省，均為省管幹部，他們都涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。其中，廣東省委第二巡視組組長蘇全貴已明確為主動投案。