桃園市龜山區華國新村某住宅發生住宅火警，桃園市消防局今天早上8時4分獲報，並得知爺孫2人受困火場2樓房間，所幸他們躲在房間內等待救援，成功獲救。（翻攝照片）

桃園市龜山區華國新村某住宅發生住宅火警，桃園市消防局今天早上8時4分獲報，並得知爺孫2人受困火場2樓房間，所幸他們躲在房間內等待救援，未被濃煙影響，消防隊員趕抵後，快速將2人救出。

消防局獲報火警後，派遣龜山、三民、大湳、大林及茄苳分隊共10輛車26名消防人員前往。發現現場民眾使用滅火器，有效將火勢控制。另火災建物是2層樓民宅，受困民眾是60歲行動不便陳姓爺爺及8歲孫女，2人被困在不同房間內，也因為濃煙影響，來不及逃生，所幸兩人躲在房內，有效阻隔濃煙影響，消防隊員趕抵後，將2人救出。陳男送醫觀察，女童則由家人照顧。

龜山分隊黃稟雄分隊長表示，此次火災凸顯了民眾遇到火災發生時應變的重要性，發現火災第一件事是保持冷靜並大聲呼叫「失火了、失火了」及啟動火災警鈴，目的是提醒住戶覺察火災發生並進行向下逃生、關門求生或待救維生的避難逃生動作，爺孫倆及鄰里民眾的努力與正確的處置才得以順利活著離開火災現場，同時也呼籲民眾我們要重視火災預防措施，正確安裝住警器，確保住家環境的安全。