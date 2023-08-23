黃姓婦人2014年到醫院接受剖腹生產，胎兒重度腦性麻痺，她主張陳姓醫師醫療疏失，致胎兒受有嚴重腦部損傷，須與醫院負連帶賠償責任，台灣高等法院更一審判決黃及其家人可獲賠1905萬多元。

黃女提告主張，她在2013年8月間懷孕，相關產檢結果均無異常，2014年4月26日19時許因下腹痛至台北榮總婦產科急診，由陳姓醫師診治，經護理師予以監測胎心率，於19時55分許胎心率為179次／分，已高於正常基準，但陳表示不需住院，未判讀胎心音監測記錄，亦無鑑別診斷關於胎兒心搏過速之原因及作出適當處置。

黃說，她當天晚上因下腹仍持續疼痛、身體極度不適，再次前往台北榮總急診，但陳姓醫師仍未判讀胎心音監測記錄，後來另名醫師強烈建議緊急剖腹生產，她在4月27日凌晨2點生下胎兒，但胎兒罹有腦部永久性之缺氧性腦病變，四肢痙攣型之重度腦性麻痺，醫院及陳姓醫師須連帶賠償。