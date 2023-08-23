根據國健署統計，國人有高達9成鈣攝取量不足，可能引發骨質疏鬆、抽筋、失眠等問題，醫師表示，民眾可透過6種方式補鈣，例如多吃奶製品、曬太陽、多喝水、運動等。其中，水也能幫助補鈣是因為水可刺激腸道蠕動，讓鈣不易堆積在腸道中，以增進鈣質吸收。

胸腔內科醫師蘇維鈞在其臉書「蘇爸的肺腑聊天室」表示，鈣是人體重要的營養素，除了可以維持骨骼健康、預防骨質疏鬆症、減少骨折風險外，還有助於維持心臟健康和神經系統正常運作。根據世界衛生組織的建議，成人每天應攝取1,000毫克鈣質，65歲以上者更須攝取1200毫克。

他建議，民眾可透過6種方式補鈣：

1. 多吃奶製品，例如如牛奶、乳酪、優格。

2. 多吃海鮮，例如魚、蝦、蟹、貝類。

3. 適當曬太陽：曬太陽有助人體補充維生素D，而維生素D有助鈣質吸收。

4. 多喝水：

蘇維鈞今(23)日受訪時表示，多喝水能有助鈣被人體吸收，是因為鈣在小腸會吸收水份，導致腸胃蠕動減緩，因此喝水可避免鈣堆積在腸道，進而增加鈣質對的吸收。此外，鈣質溶解後較易吸收，所以咬碎鈣片後配合多喝水，可以增加鈣質的吸收。

5. 適當運動：運動有助於鈣質的吸收。

6. 多吃高鈣食品：高鈣食品相對於非高鈣食品更能提供更多的鈣質，但蘇維鈞也提醒，飲食不應只依賴單一類別的食品，民眾應攝取多樣化的食物，包括高鈣食品、蛋白質、蔬菜、水果、全穀類等，以維持身體所需的各種營養素。