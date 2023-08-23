八二三炮戰65週年前夕，國民黨總統參選人侯友宜提出6大主張，打造金門成為「兩岸經貿示範區」，其中包括推動金門與對岸的通電通氣。對此，台電表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，無須向中國大陸接電。而侯友宜今日被問及此事，再回，民生需求金門人最了解，另外要發展兩岸經貿示範區，要有充分電力，民生需求、基礎建設做到位，才能讓倡議完成。

台電發布新聞稿表示，金門地區現有發電機組供電能力足夠，現有發電機組裝置容量共約113.3MW，可滿足金門地區尖峰用電需求60MW，且預估至120年用電需求約65MW，足以滿足其用電成長需求，無須向中國大陸接電。且未來持續增加綠能建置，台電也同步強化電網韌性，持續提升供電品質。

侯會前受訪被問及與對岸通水通電，侯說，對金門民生需求，金門人最了解，問問金門在地居民。另外，長遠來看，要發展兩岸經貿示範區，要有充分電力，以及不欠水，發展更多人才來到此發展。「兩岸和平經貿示範區，必須把所有民生需求、基礎建設做到位，才能讓倡議完成。」