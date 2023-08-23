今（23）日是823砲戰65周年，國民黨前立委陳學聖也分享了一位823遺族的心聲，他提到，對方多年來最感恩的，是高雄市前市長韓國瑜在立委任內，爭取讓遺族們去金門祭拜陣亡的家人，但也質疑，為什麼政府不能多開放名額。

陳學聖今在臉書分享了一張醬油照片，他介紹，該瓶醬油是823遺族郭國棟夫妻親手所釀，夫妻平時的生活安貧樂道，但唯一掛念、也忿忿不平的，就是政府對待遺族的態度。陳學聖提到，郭國棟是大甲人，父親被徵召服役，在砲戰期間於金門陣亡，當時他只有3歲，到了7歲時，母親也因哀傷過度離世，他成了真正的孤兒，在親戚家中寄養長大。

陳學聖指出，郭國棟多年來最感恩的，就是1998年823砲戰40周年時，由於時任立委的韓國瑜力爭，這些遺族第一次踏上金門，祭拜過世已久的父親們，此後，政府雖每年今天，都有安排遺族前往金門祭拜，但都有管控名額。

陳學聖轉述，郭國棟質疑，今年的開放名額一樣只有20個，但能活到現在的陣亡遺孀不過40多人，政府花費龐大預算軍購，但每年編點小錢，讓僅餘的遺孀全都可以去，「頂多因遺孀年紀大，加一位陪同子女，有那麽難？遺族在65年前失去丈夫、父親，是一生最大的傷慟，政府多尊重一點，不行嗎？」