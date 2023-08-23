金磚五國（BRICS）領袖今天在峰會中策劃該集團未來發展，但針對擴大集團規模以提升在全球影響力的關鍵辯論開始前，集團內部分歧再度浮出檯面。

路透社報導，俄烏戰爭爆發後緊張關係升溫，北京與美國間的角力日益加劇，促使中國與俄羅斯尋求強化金磚五國的關係。俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）將以視訊方式參與此次金磚五國峰會。

金磚五國成員國除了中國與俄國，還包括南非、巴西與印度，他們試圖利用8月22日到24日在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）召開的峰會鞏固關係，成為一股制衡由西方主導全球機構的力量。

中國國家主席習近平在金磚五國工商論壇致詞時指出：「當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開，人類社會走到了關鍵當口。」

「歷史的鐘擺朝向何方，取決於我們的抉擇。」

習近平並未出席工商論壇，而是透過中國商務部長王文濤代為發表致詞。但南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與印度總理莫迪（Narendra Modi）均親自與會。

習近平今天稍早曾與主辦國領袖、南非總統拉瑪佛沙舉行一場會議，目前還不清楚他為何沒出席工商論壇。

巴西總統魯拉發言時提到，金磚五國內部對於未來願景出現歧見。據政治分析家說法，金磚五國長期以來遲遲難以對他們在全球秩序上扮演的角色，形成協調一致的觀點。

魯拉今天在約翰尼斯堡透過社群媒體說：「我們不想站在七大工業國集團（G7）、20國集團（G20）或美國的對立面。我們只是想把我們自己組織起來。」

此次金磚峰會議程中除了擴大成員組成的問題，也包括推動在貿易與金融交易上使用成員國當地貨幣，以減輕對美元的依賴。

蒲亭在預錄的聲明中說，金磚國家間經濟關係的去美元化進程不可逆轉。

莫斯科全面入侵烏克蘭後，俄國經濟因受到西方制裁衝擊而陷入困境。蒲亭涉嫌在烏克蘭犯下戰爭罪，遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令通緝，因此派出外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代為出席金磚峰會。

南非主辦單位表示，此次會議無論如何都不會討論推出金磚國家共同貨幣的問題。這個構想是由巴西提出，作為減輕美元依賴的替代方案。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1120823