為展現力挺台中鍋烤節得獎店家，台中市長盧秀燕親自赴店家表達恭賀，並為4組別冠軍店家「海底撈火鍋中友店」、「清真恩德元餃子館」、「屋馬崇德店」及「激旨燒き鳥」張貼紅榜，盧秀燕說，鍋烤節提升店家能見度，且業績成長超過3成，帶動整體市場商機及觀光效益。

首屆台中鍋烤節日前落幕，品牌組、巷弄組鍋烤冠軍店家也出爐，盧秀燕說，第一屆活動就吸引489家業者參與，能脫穎而出很不容易；鍋烤是台中最興旺的行業之一，接下來預估將吸引全國鍋烤迷湧入台中，創造消費熱潮，也盼商家成為城市的美食典範，讓全世界的遊客都能慕名而來。

經發局指出，這次品牌鍋物冠軍得主的海底撈以服務至上，且有川劇變臉、拉麵上菜秀等各式吸睛表演；火鍋巷弄組冠軍清真恩德元餃子館則以豐富食材與獨特風味征服饕客味蕾；燒烤巷弄組冠軍激旨燒き鳥是台中在地串燒代表之一，獨特的行銷方式吸引遊客探訪；燒烤品牌組屋馬燒肉則以優質服務與食材為主打。