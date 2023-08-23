適逢823砲戰65周年，台北市長蔣萬安23日上午在臉書上發文紀念，表示823砲戰帶給大家的嚴肅體悟，就是「唯有和平，能帶來繁榮；唯有繁榮，可以拓展建設」。蔣萬安也直言，65年來超過一甲子的歷史，是兩三代前輩的努力，帶給這一代的和平繁榮；我們這一代也責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平。

蔣萬安表示，823砲戰是中華民國在台灣非常關鍵的一次轉捩點。沒有金門前線的血戰，中華民國在後方台灣的和平發展，不會有數十年至今的繁榮。每個台灣人都必須先感謝金門戰地時期的付出。

「我們之所以要緬懷過去，感念前輩，無非是要記得：「過去」是現在的歷史，「現在」是未來的開創。」蔣萬安說，今天是823砲戰65週年，823砲戰之後，兩岸大抵維持了叫囂對峙的狀態，但和平交流卻遲至1987年才開放。從武力對抗到叫囂對峙，再到和平交流，這期間的漫長，充分顯示了這不是一件容易的政治工程，但卻值得兩岸努力去經營、珍惜。

「唯有和平，能帶來繁榮；唯有繁榮，可以拓展建設。823砲戰的歷史，帶給我們的，正是這樣的嚴肅體悟。」蔣萬安直言，兩岸要和平互動，要交流互利，不是單方面的工程。雙方領導人都應該要發揮最大的智慧，要以人民福祉為前提。任何不必要的敵對，都足以讓歷史倒退。而倒退，是現階段兩岸最糟糕的選項。

「和平不能靠口號，和平的紀念碑，是前人以血以淚以慘痛為代價的。」蔣萬安強調，這是823砲戰給他最大的啟悟，好不容易獲得的和平，不到最後關頭不應輕言放棄；然而，和平必須有尊嚴，要以實力來捍衛，要以對等交流來維繫。「65年，超過一甲子的歷史，兩三代前輩的努力，帶給我們這一代的和平繁榮；我們責無旁貸，要為下一代、下兩代創造和平！」