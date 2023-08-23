機車族誤闖國道及快速道路事件時有所聞，也經常發生險象還生畫面引發民眾關注。近日在斗音平台上有網友PO出一段影片，兩名清純洋裝正妹，雙載誤闖74快速道路上，而且車速超快，引起其他駕駛側目，也遭揶揄「追風少女青春不留白」。

雙載清純妹奔馳74快速道路 ，網虧:青春不留白。(翻攝自抖音)

根據影片內容，這兩位誤闖快速道路的雙載洋裝妹，不知是沒注意還是不知自己誤闖，感覺絲毫不為所動，神情自若地一路往前，在74線上快速奔馳。不少被網友就猛虧「追逐風追逐焦點」、「青春不留白」、「超猛、勇者無懼」。

警方表示，普通重型機車騎上台68快速道路之情事，可依道路交通管理處罰條例第33條處新台幣3000元以上，6000元以下罰款。

警方也表示，民眾誤闖國道或快速道路往往都會獨自一路騎到下一個交流道才離去，這種行為非常危險；萬一民眾不小心誤上，請立刻將車停放在路肩安全處，撥打110向警方求援，千萬不要冒著僥倖的心態，繼續騎乘，容易發生危險。

警方也呼籲，民眾若發現有人不慎騎錯道路，應立刻請同車的人員聯繫警方協助，勿在行駛中拿出手機拍攝，以免發生危險。