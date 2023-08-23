接吻太用力小心耳膜破掉，大陸杭州市一對熱戀男女在七夕前一晚去看夜景，兩人激烈熱吻10多分鐘，突然男生的左耳發出「噗」的一聲，接著出現劇痛、聽不見聲音，嚇得女友趕緊將他送醫。耳鼻喉科醫師表示，男生的左耳鼓膜，也就是耳膜破裂，要恢復聽力需要一到兩個月的時間。

綜合陸媒報導，這對情侶正在熱戀期，七夕前一晚相約西湖旁約會，一開始接吻10多分鐘，吻到一半男生左耳突然感到劇痛，聽不見聲音，嚇壞兩人趕快去急診求救。杭州市中醫院耳鼻喉科主任陳志凌表示，耳朵的外耳道裡有一層薄膜，叫作鼓膜，又稱耳膜，厚度僅0.1mm，是分隔外界與中耳內的環境，阻止異物入侵。

陳志凌說，如果只輕輕親吻外耳廓，鼓膜不會破裂，但激烈接吻會使兩邊耳內的氣壓急速變化，若接吻中又大力吸吮，可能使鼓膜兩邊壓力失衡而破裂，導致外傷性耳膜穿孔。他說，一般輕微鼓膜破裂，在沒有感染的情況下會慢慢自癒，期間要保持耳內乾燥，避免水流入耳內感染變中耳炎，也不要常挖耳朵，避免用力擤鼻涕，若遲遲沒好，可透過耳內鏡下鼓膜修補手術治療。

消息一出後，許多大陸網友紛紛留言：「原來愛真的可以震耳欲聾」、「這女的是龍吸水嗎」、「怪不得我老公左耳失聰」，還有人分享「我朋友和他對象親嘴把牙結石都吸出來了，當場吐了一地，一生難以治癒的陰影」。