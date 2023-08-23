蔡英文總統在主持完祭典後也一一向出席觀禮的參戰官兵及遺族們問候致意。（于家麒攝）

總統蔡英文今日前往金門太武山公墓，主持「八二三戰役65周年」追思祭悼典禮。（于家麒攝）

國民黨總統參選人侯友宜(左二)也以新北市長的身分參與陪祭，與蔡總統同框向英勇殉國將士致意。（于家麒攝）

【全程字幕】823勝利65周年！侯友宜感謝「金門人犧牲奉獻」 與蔡英文台上致意互動曝光 @ChinaTimes

總統蔡英文今（23）日一早搭乘專機飛抵金門太武山公墓，主持「八二三戰役65周年」追思祭悼典禮，國民黨總統參選人侯友宜也以新北市長的身分參與陪祭，兩人難得同框，一起向英勇殉國的將士們致上最高的敬意，並表達哀悼與緬懷忠義愛國之情操，現場莊嚴肅穆。祭典完成後蔡總統也在現場與侯友宜寒暄，隨後前往金門大橋視導，了解通橋通車後的效益；中午則將於鑑潭山莊與當年參戰的官兵及遺族午宴。

今天是八二三戰役勝利65周年紀念日，國防部於金門太武山忠烈祠及公墓舉行隆重追思祭悼典禮，總統蔡英文以三軍統帥身分，於任內第3度前往主持祭典，場面莊嚴隆重。而昨（22）日提前飛抵金門跑行程的國民黨總統參選人侯友宜也以新北市長的身分，與金門縣長陳福海「並肩」全程參與陪祭，典禮後蔡總統離開會場前還特別回過身與候友宜寒暄，與一旁的陳福海3人難得出現「藍綠白」的同框畫面。

蔡總統離開會場前還特別回過身與候友宜寒暄，與一旁的陳福海3人難得出現「藍綠白」的同框畫面。（于家麒攝）

蔡英文總統在主持完祭典後也一一向出席觀禮的參戰官兵及遺族們問候致意，看到當年參戰的戰士們如今身體還如此硬朗，蔡總統也欣慰稱讚。不少老兵在這值得紀念的一天特別重回故地緬懷為國捐軀的先烈們，當看到長眠於太武山下的袍澤墓地，瞬間也濕紅了眼眶。

今天是八二三戰役65周年紀念日，國防部於金門太武山忠烈祠及公墓舉行隆重追思祭悼典禮。（于家麒攝）

不少老兵在這值得紀念的一天特別重回故地緬懷為國捐軀的先烈們。（于家麒攝）

蔡總統隨後前往金門大橋視導，了解通橋通車後對大、小金門的效益；中午則將於鑑潭山莊與當年參戰的官兵及遺族進行午宴後搭機返台。