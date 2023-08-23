歌手呂思緯（鼓鼓）日前大方認愛女星大元（林艾璇），愛情長跑10年終於浮上檯面，獲得外界祝福。22日是一年一度的七夕情人節，鼓鼓忙著工作，所以大元和姊妹淘焦凡凡過情人節，還曬出火辣泳裝照，大元被問到男友鼓鼓是否介意，她回應：「已報備。」

大元和焦凡凡展開兩天一夜之旅，其中一天剛好是七夕情人節，她笑稱：「剛好跟著這隻小可愛一起過，沒有情人也能過得精彩又充實，謝謝大家的照顧。」

大元和焦凡凡過七夕。（圖／IG@dayuanlin）

大元不忘造福粉絲，放上「七夕才有」的養眼泳裝照，只見她放下及肩髮，化著甜美的妝容，身穿撞色連身泳裝，胸前大深U剪裁，豐滿北半球和深邃事業線一覽無遺；另一張照片，她側身向鏡頭，露出美背、翹臀曲線，被網友誇讚身材好，大牙謙虛地回應：「屁股的部份再努力。」

大元身材火辣。（圖／IG@dayuanlin）

焦凡凡和大元都有好身材。（圖／IG@dayuanlin）

也有網友好奇大元發這組泳裝照，男友鼓鼓是否知情？大元表示：「我選的照片已經偏保守了」，更透露已報備鼓鼓，相當尊重男友。

大元已報備鼓鼓。（圖／IG@dayuanlin）

大元先前出席活動時，被問到感情生活，坦言和鼓鼓一直有在討論結婚計畫，「但我有跟他說，最近先不要（求婚）喔，我要拍戲！」大元本來想在35歲前生小孩，現在覺得還想衝刺事業，打算先凍卵。至於愛情長跑10年保鮮祕訣，大元說互相包容體諒很重要，「我們滿互補的，他很悶、偏正經，我外向活潑，會製造生活小樂趣，主要是他真的太尊重跟包容我了，都是理性溝通的方式。」