為了因應朝鮮可能真的打過來，還有其它突發事件，21日，韓國軍方與美方的部隊，已開始操練乙支自由護盾（Ulchi Freedom Shield）軍演。緊接著，民防演習也要登場。

韓國政府宣布，23日當地時間下2點時，空襲警報將會準時響起，屆時，韓國民眾不能出現在街道上，然後過了15分鐘，警報就會解除。在這15分鐘內，當地民眾不能大剌剌就在大街上等，必須直接前往指定避難所，或附近地下室躲藏。

而全韓國約有200個地區的駕駛人必須把車輛停在路邊。然後，須按照指示進入約500家超市以及電影院等，部分公共場所內。不過，醫療機構以及大眾運輸則正常運作。

22日，首爾公寓住宅大樓附近的一些社區，已用大聲公或擴音器提前宣導這次演習，並要求民眾一定要遵守規定。據悉，韓國政府要大家不要過於慌張或驚訝，趕緊到附近場所避難，此演練的目的是要有效地因應若真的打仗的話。

至於韓國部分跟朝鮮國土交界的地區因為是前線，居民可能還要演練其它項目，避免到時措手不及，例如生化攻擊與放射性物質訓練、如何穿戴防毒面具，還有怎麼食用緊急口糧等。

1969年，朝鮮特種部隊突襲位於首爾的韓國總統府青瓦台，試圖斬首時任總統朴正熙，後來乙支民防演習才被催生。不過自2017年以來，韓國就沒再防空演習了。根據統計，全韓國約5200萬人口中，大概有1.7萬個避難場所。