李玟生前抗議《中國好聲音》賽制不公，沒想到卻遭製作單位報復，而她聲淚俱下控訴遭羞辱的錄音曝光後，引發外界嘩然，對此，李玟所屬經紀公司也做出回應，強調會全力配合調查。

李玟所屬北京華納音樂強調會全力配合調查。（圖／北京華納音樂微博）

李玟所屬的北京華納音樂，稍早發文指出與彼此多年來的合作，創造出許多好的音樂以及舞台，對於李玟生前控訴遭《中國好聲音》製作單位羞辱一事，經紀公司指出有責任為李玟爭取權益並維護聲譽，此外，也有義務保護她的隱私，未來會持續關注情況及配合調查，接著更喊話：「CoCo，無論過去還是現在，我們一直都在」。

而這位被點名霸凌李玟的人，據悉就是女導演柳驪，如今她的身分也被起底，不僅是《好聲音》主辦方公司的股東，還是背景強大的富三代，就連《好聲音》前幾季的總導演金磊，在錄製節目時，很多事情也會向她請示，待允許後才會開始下一步動作，而李玟生前控訴遭羞辱的錄音檔流出後，柳驪立即遭到網友圍剿，沒想到竟反嗆：「誰叫她阻礙我們正常工作進行呢，沒辦法啊」，囂張態度讓人難以置信。

甄妮怒控李玟遭女導演柳驪下毒手。（圖／甄妮臉書）

藝人甄妮在連續多天發文為李玟抱屈後，昨(22日)更是難掩怒火控訴：「確定柳副導下毒手，即使你家上海有十條街也不夠你跌停版」，甚至撂下狠話：「姓柳姓那的，我們動不了你，投資方總動得了你吧！那麼大伙就動投資者吧」，字字句句不難看出要為李玟討回公道。