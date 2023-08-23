一名網友分享，公司最近在招募櫃檯人員，某天一位阿姨來幫28歲的女兒問工作，起初先是詢問工作內容，接著阿姨卻開始問說「是否會與男生接觸？」、「下班後幾點能到家？」接著就一臉認真的說，因為女兒是「聖母的乩身」，所以不能與男生接觸，也要盡量在傍晚五點半前回家，引起網友討論。

一名網友近日在臉書社團《匿名3公社》分享，最近公司在招募前台人員，某天一位阿姨進來詢問工作內容，當天值班的櫃檯小姐耐心解釋，前台主要就是幫公司收件及回答客人諮詢，並幫忙轉接分機，接著問對方是否想應徵，結果阿姨卻說她是幫28歲的女兒問的，櫃台回應，那就請對方把履歷帶過來，符合需求人事會通知面試。

原PO表示，那位阿姨聽完以後點點頭，下秒問「這個工作會接觸到男生嗎？」櫃檯聽了有些愣住，但老實回說，因為公司有男姓業務和主管，因此多少會接觸到，結果那位阿姨聽了立刻擺手說「這樣不行啦！我女兒是XX聖母的乩身正在修行，聖母指示不能碰觸到男生，連爸爸都不行。」

原PO指出，聽到這邊櫃台直接傻眼，而阿姨還鍥而不捨地問「請問工作需要加班嗎？有供餐？我女兒吃素。」櫃台逐一回覆說，偶爾會需要加班，但有加班費，而且有供餐，他們也能幫忙訂素食便當。

原PO說，這位阿姨聽到最後開始自言自語，櫃檯只聽到她說「這樣不行，聖母說她必須下午5點半前到家，才不會被一些邪魔干擾。」之後阿姨就這樣離開了，還留下一句「再看看好了，你們這挺亂的，磁場也不好，應該會干擾我女兒修行。」奇葩言論讓公司裡的人聽到後都笑歪。

不少網友留言討論，「這篇最恐怖的不是媽寶，而是迷信的程度」、「我以為面試遇到帶著爸媽女朋友的已經夠誇張了，沒想到還有來這套」、「第一個會碰到男性就不行了還一直問，直接去修行就好了，別上班了」、「正在修行那出來工作幹嘛？」

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