菲律賓警方接獲報案，20日在大馬尼拉地區救出一名疑遭設局綁架的台灣女子。中華民國駐菲代表處提醒旅菲國人交友須格外謹慎，注意財不露白，勿從事任何線上博弈相關工作，免遭歹徒覬覦身陷險境。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）21日報導，菲國警方公布，35歲王姓台灣女子14日原本與友人相約在馬尼拉市見面，卻被7名中國公民擄走，期間2度遭性侵，並被迫匯款12萬4233美元（約新台幣396萬7000元）到嫌犯指定的帳戶。

菲國警方18日接獲匿名台灣男子報案後，根據被害人手機的全球定位系統（GPS）定位找到王姓女子。警方20日救出王女，並逮捕2名嫌犯。

駐菲代表處今天表示，當事人遭綁後，透過友人向菲國警方報案，但這名男子並未聯繫駐菲代表處。由於菲國警方僅提供當事人英文姓名和生日，且王女刻意迴避警方詢問，21日凌晨離開警局後即不知去向，目前無法確認這名女子的台灣籍身分。

代表處表示，正洽請菲國警方進一步提供相關資訊，以盡速確認當事人身分。若確認這名女子是台灣籍，將配合菲律賓政府後續處理，提供國人必要協助。

代表處指出，由於王姓女子行蹤不明，若被害人屆時無法在法庭指認嫌犯，案件將無法成立。

代表處表示，去年另一名台灣女子在大馬尼拉地區遭嫌犯擄走，當天這名女子與友人一起吃火鍋，事發前一名友人一直講電話，女子離開火鍋店時就遭歹徒擄走，也疑似遭設局綁架。

代表處指出，依菲國警方資訊，今年以來，並未發生其他旅菲國人遭綁架勒贖或限制自由案件。2018年至去年，有45名台灣人向線上博弈公司求職、賭場借貸後被限制自由，或遭綁架後向代表處求助脫困，其中2018年11人、2019年12人、2020年10人、2021年5人、2022年有7人。

代表處表示，在菲律賓的綁架案往往不是隨機發生。許多案件是類犯罪集團以中國籍（具線上博弈身分，或具犯罪背景，或從柬埔寨撤退來菲）嫌犯為首，且犯罪集團事先得知受害者財力和職業背景，經由與犯罪集團有債務糾紛或身爲犯罪集團成員的友人謊稱見面或餐敘，誘騙外出後，再擄走被害人並向受害者及其親友勒贖。

代表處指出，菲國政府近1年來大力掃蕩非法線上博弈公司，許多外籍員工被宣告為非法移工，遭移民局列入境管及驅逐出境名單，且博弈從業人員常成為擄人勒贖集團眼中的待宰羔羊，建議國人勿來菲從事任何線上博弈相關工作。

代表處提醒國人，部分中國籍人士及地下匯兌業者與犯罪集團掛勾，民眾交友須謹慎，切勿洩露自身財力背景。另與友人相約聚會時，請選擇人群聚集場所，隨時注意周邊可疑人士、車輛，一旦發現異常，應就近向商家、大樓警衛呼救。（編輯：韋樞）1120823