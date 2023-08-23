夏天狂吹冷氣難免擔心電費爆表，一名女大生抱怨，媽媽為了省電費，規定冷氣只能中午開3小時、睡覺開5小時，她常常半夜被熱醒又偷開；原PO認為家中是變頻冷氣其實很省電，「可是媽媽就覺得冷氣在運轉，分分秒秒就是在耗電」。許多網友看了直言，「妳家冷氣開開關關是最耗電的」、「我家之前也是，冷氣壞了2台，維修的錢都可以吹1年了。」

一名女大生在《Dcard》發文表示，媽媽為了省電費，規定家中吹冷氣的時間只有中午3小時及晚上10點到凌晨3點，害她常常半夜被熱醒，只好再偷開，有次吹到早上9點被媽媽罵到臭頭，讓她直喊「好想逃回學校宿舍」。

原PO透露家中是變頻冷氣，認為開開關關不會比較省電，但媽媽覺得「冷氣在運轉，分分秒秒就是在耗電。」

許多網友直呼「無法想像現在這種天氣沒有冷氣」、「真的會熱瘋」，也有人挺原PO媽媽，認為一天開冷氣8小時很夠了，「自己出去租房子的時候，就會跟媽媽一樣的心態了，能省則省」、「如果是妳付錢的話，愛怎麼吹就怎麼吹，不是的話就閉嘴囉。」

至於冷氣定時是否真的比較省電？網友都說「開開關關更耗電，我們家長輩和妳媽媽一樣的想法 冷氣壞了2台，修冷氣的錢可以吹1年了」、「冷氣溫度調高一點、開24小時反而比較省。」

台電也曾表示，冷氣剛開始運轉時，為了達到設定溫度會高功率運轉，是最耗電的時候，剛開冷氣要避免把溫度調太低，溫度設定在26至28度，搭配電風扇或循環扇幫助空氣對流；另外也要記得2至3周清洗一次濾網，都能省電又涼快。