知名製作人「寬姊」邱瓈寬繼承恩師、資深製片裴祥泉1億3500餘萬遺產，裴的胞妹裴祥麟訴請「確認遺囑無效」，台北地方法院判決裴祥泉在2015年1月21日所為之遺囑無效，邱不服提上訴，台灣高等法院逆轉改判遺囑有效。可上訴。

裴祥泉2015年病逝，留下《代筆遺囑》，將遺產分配給邱瓈寬、楊智明及漢星公司員工們等，並未分給3個弟妹。裴的3位弟妹質疑代筆遺囑效力，向地院提起確認遺囑無效訴訟。