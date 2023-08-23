由柯淑勤、朱芷瑩雙視后擔任雙女主角的大愛新戲《你準備萌芽了嗎？》舉行開鏡儀式。（大愛電視台提供）

由柯淑勤、朱芷瑩雙視后擔任雙女主角的大愛新戲《你準備萌芽了嗎？》舉行開鏡儀式。（大愛電視台提供）

由柯淑勤、朱芷瑩雙視后擔任雙女主角的大愛新戲《你準備萌芽了嗎？》舉行開鏡儀式。（大愛電視台提供）

大愛電視新戲《你準備萌芽了嗎？》22日舉行開鏡儀式，柯淑勤、朱芷瑩雙視后擔任雙女主角，飾演課輔班的志工與老師，陪伴淡水北投地區弱勢家庭的孩子走出自卑不安、度過軟弱叛逆的歲月；朱芷瑩透露自己國中時期就有「山道猴子的一生」的戲碼出現，回憶人生中唯一一次的叛逆就是國中半夜被朋友載去飆車，結果被臨檢，當天就回到主日學的教會裡等媽媽接回家。

柯淑勤與朱芷瑩劇中雖然只有每周六半天的時間，但她們用生命陪伴，卻為弱勢家庭孩子們的一生種下希望的種子。課輔班有一個充滿生命力的名字「新芽班」，劇情焦點放在5個孩子的個案，分別由蔡瑞澤、謝欣瑜、沈昶宏、王宥謙、朱宥承飾演新芽班裡的學生。林輝瑝飾演朱芷瑩的兒子，兩人有不少親子衝突、親情拉扯的對手戲。

柯淑勤兩度獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎，「國民媽媽」地位深植人心，她在《你準備萌芽了嗎？》中飾演楊清貴志工，心軟慈悲、對新芽班孩子的家庭狀況瞭若指掌，付出的心力就像親生媽媽一樣；開鏡當天柯淑勤已角色上身，全程素顏上場。

現實生活中柯淑勤對孩子的教育也是不遺餘力，為尼泊爾的偏鄉山區小朋友集資籌募校車，為慈善單位代言拍攝或是到大專院校分享貧窮孩子的故事，都不會收任何費用，柯淑勤說：「我沒有錢我只有力，能做的就做。」柯淑勤自己的兩個孩子已經30歲左右，從小到大都是以開放式的教育，唯一只要孩子遵守最重要的家規「不准說謊」，秉持「家永遠都在」的理念，不會對孩子的問題窮追猛打，只要有過不去的都可以回家「媽媽都會陪伴你」。

朱芷瑩同樣有著金鐘獎戲劇節目女主角獎殊榮，劇中飾演天母補教名師鄭麗華，教學十分嚴格，行事風格強勢，在輔導弱勢家庭小孩後，急進的壞脾氣無形中出現了化學變化。朱芷瑩說自己對生活上及在表演上都很嚴格，飾演鄭麗華會放大這個特質，不過跟劇中真實人物見面後覺得鄭麗華本人健談活潑又幽默，在備戲的過程中不斷的被感動。

朱芷瑩的媽媽是慈濟委員，她從小就會接觸相關的活動也會當志工，在人文教育上啟發相當早，媽媽也給她很大的自由。最近接觸身邊朋友的小孩，朱芷瑩發現自己跟還沒辦法用言語溝通的學齡前幼兒，也傾向有耐心的跟幼兒對話而不是打罵教育，觀察男友施名帥帶小孩也覺得會很放心，是個孩子王，兩人如果有規劃生子，相信施名帥會是個神隊友。