俄羅斯首都莫斯科今（23）日稍早再度遇襲，一架無人機低空飛入市中心，擊中一幢興建中的大樓，所幸沒有人員傷亡；另外在莫斯科西邊地區，2架無人機遭防空系統擊落，造成莫斯科機場所有起降班機暫停。

一架無人機於23日凌晨飛入莫斯科市中心，撞上一棟興建中的大樓，所幸未造成人員受傷。（美聯社）

綜合外媒報導，這是莫斯科連續第6晚遭到無人機攻擊，從社群平台流傳的畫面可以看到，市區一棟高樓突然遭到不明飛行物撞擊並爆出火光，伴隨著巨大爆炸冒出濃濃白煙，不少民眾睡夢中被爆炸聲嚇醒，紛紛跑上街查看。

MOSCOW NEVER SLEEPS. AGAIN.



Muscovites record a video with sound of the flying drone and it’s hit.



“Tonight, the air defense shot down a drone in the Mozhaysky district of the Moscow region. A second UAV hit an under-construction building in Moscow City.” reported Moscow Mayor… pic.twitter.com/o5rPK8AJv9 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) August 23, 2023

俄羅斯國防部表示，無人機在撞上大樓之前，已經遭到電子儀器干擾癱瘓，因而失控墜毀。而除了闖入市區之外，另外還有2架無人機，在莫斯科近郊摩沙斯克鎮（Mozhaisk）和希姆基鎮（Khimki）遭攔截摧毀。

一連串攻擊也導致莫斯科機場週三上午航班暫停。俄羅斯官員譴責基輔政權「再次發起恐攻」；烏克蘭則一如過往，未正面承認進行攻擊。

對於烏克蘭一再以無人機攻擊莫斯科，華府表達「不予支持」，但也強調烏克蘭有權決定用什麼方式捍衛國家領土，而俄羅斯隨時都能撤軍，結束雙方衝突。