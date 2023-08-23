俄羅斯首都莫斯科今（23）日稍早再度遇襲，一架無人機低空飛入市中心，擊中一幢興建中的大樓，所幸沒有人員傷亡；另外在莫斯科西邊地區，2架無人機遭防空系統擊落，造成莫斯科機場所有起降班機暫停。
綜合外媒報導，這是莫斯科連續第6晚遭到無人機攻擊，從社群平台流傳的畫面可以看到，市區一棟高樓突然遭到不明飛行物撞擊並爆出火光，伴隨著巨大爆炸冒出濃濃白煙，不少民眾睡夢中被爆炸聲嚇醒，紛紛跑上街查看。
俄羅斯國防部表示，無人機在撞上大樓之前，已經遭到電子儀器干擾癱瘓，因而失控墜毀。而除了闖入市區之外，另外還有2架無人機，在莫斯科近郊摩沙斯克鎮（Mozhaisk）和希姆基鎮（Khimki）遭攔截摧毀。
一連串攻擊也導致莫斯科機場週三上午航班暫停。俄羅斯官員譴責基輔政權「再次發起恐攻」；烏克蘭則一如過往，未正面承認進行攻擊。
對於烏克蘭一再以無人機攻擊莫斯科，華府表達「不予支持」，但也強調烏克蘭有權決定用什麼方式捍衛國家領土，而俄羅斯隨時都能撤軍，結束雙方衝突。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。