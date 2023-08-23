在中國的歐洲商會主席Jens Eskelund說，「對於中國未來走向有些疑慮，因此我認為當務之急是走出去，解決這些不確定性」。

「我們相信，在重建對中國未來發展軌跡的信心方面，未來幾個月實際上將是非常重要的」。

中國今年未見復甦，出現延續的經濟成長放緩，同時，國內和全球的需求疲弱，中國同時發生房地產危機和失業率攀升問題。

Eskelund同時也是丹麥馬士基(Maersk)大中華地區的負責人，他說，並非所有的東西都會往上攀收，「很自然的是，非常陡峭的增長速度，將在某個時候放緩增長」。

他認為，儘管中國經濟不太可能陷入衰退，但是中國政府應該把刺激消費作為首要任務，同時為模稜兩可的立法提高透明度，例如一項影響外國企業信心的全面性反間諜法。

儘管沒有出現歐洲公司大規模外逃的情況，但他表示，需求疲軟和地緣政治環境動盪，促使歐企重新評估供應鏈。同時之間，歐洲國家的領導人也強調，要對與中國的經濟聯繫進行「去風險化」。

他補充說，他看到歐洲企業的利益與中國民營企業是非常一致的，主要差距是存在於民企和國企之間。希望看到民企被允許與國企公平的競爭和接觸。