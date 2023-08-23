恆生科技股指數跌0.36%。舜宇光學跌5.5%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌4.1%。百度漲4.5%，萬國數據漲4.3%，表現最佳。

舜宇公布上半年應屬股東淨利為4.37億元人民幣，較去年同期銳減67.84%，不配發股利。

百度第二季經調整後淨利年增44%，優於市場預期。

安踏上半年淨利成長32.3%，股價開高走高，目前大漲11.3%。

碧桂園即將被踢出藍籌股，目前股價下挫5.3%，稍早前一度跌近7%報0.7港元，再創新低。