人行23日開展3,010億元7天期逆回購，中標利率為1.8％，與此前持平。

今日的操作規模進一步大增，並創下近半年新高，但因今日有2,990億元逆回購到期，單日淨投放僅為20億元。路透指出，本周人行逆回購到期總額7,750億元，單日規模依次為60億、2,040億、2,990億、1,680億和980億元。

此外，本周一有600億元國庫現金定存到期，人行將於明日進行今年第六期中央國庫現金定期存款招標，操作量500億元，期限1個月。