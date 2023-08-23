骨質疏鬆是國內65歲以上國人常見的慢性病之一，根據國際骨質疏鬆症基金會資料顯示，50 歲以上的男性有5分之1罹患骨質疏鬆，50歲以上的女性人口更是每3位就有1位，國立陽明交通大學附設醫院家庭醫學部醫師張茵絜建議，不要覺得骨鬆離自己很遠，存「骨本」要比想像的更早起步，以免暗藏骨鬆危機。

張茵絜指出，人體的骨質密度在30歲左右達到高峰，之後隨年紀增長，骨量逐年減少，當骨質流失過多，原本細緻密實的骨頭會變得充滿孔隙、單薄脆弱，就是所謂的骨質疏鬆症。

張茵絜形容，中空疏鬆的脊椎體就好比千層酥，容易垮塌變形，即使是輕微的外力碰撞就可能超過骨骼所能承受的範圍，骨折風險驟升。

然而，骨質疏鬆卻是一種沈默的疾病，並沒有明顯症狀，所以很容易被輕忽，往往是在中空疏鬆的骨骼不堪受力骨折後才出現症狀，其中最常見的有脊椎壓迫性骨折後引起腰酸背痛、駝背變矮、行動不便，以及滑倒或絆倒就跌斷髖關節的髖骨，造成劇痛無法行走、長期臥床。

張茵絜指出，不當的生活作息，像是抽菸、喝酒、缺乏運動、鈣質攝取不足等等也都可能暗藏骨鬆風險；久坐不動、日曬不足且外食營養不均衡可能導致鈣質攝取不足的上班族，骨質也會較一般人流失的更快。

她表示，臨床上建議50歲以上具有高風險因子的高危險族群，或65歲以上的女性長輩及70歲以上的男性長輩，可至家醫科門診由醫師評估接受骨密度檢查；存骨本比想像的還要更早起步，不要覺得骨鬆離自己很遠，其實30歲之後，骨密度就會開始走下坡，在年輕時多曬太陽、飲食均衡、攝取足夠鈣質、不菸不酒等，以健康的生活型態來存骨本。