由日本國際交流基金會、日本台灣交流協會及財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）共同主辦的「日本語能力試驗（JLPT）」，今年度第2回測驗定於12月3日於台北、桃園、臺中、高雄四地舉行，報名期間為8月25日至9月11日。

2022年JLPT全球報考人數高達93萬人！JLPT廣泛被運用於學校教學成果評量、畢業檢核、申請國內外大學及升遷求職；JLPT成績沒有效期限制，對於日語學習者而言，無論是計畫在國內發展還是赴海外深造，JLPT證書都是不可或缺的黃金證照。

LTTC提醒，每年的7月和12月測驗成績及證書將分別於10月和隔年的3月進行寄送，有求職或留學計畫的考生，務必留台臺灣考區的報名及成績寄送時間，以確保能及時取得證照，為自己打造一份充實的履歷。

JLPT共分為五個級數，由難至易依序為N1~N5，便利不同程度的學習者訂定自身學習目標，並依自己的能力選擇適合的級數報考。日本官網提供線上練習題（https://www.jlpt.jp/samples/forlearners.html），想知道更多相關資訊可瀏覽主辦機構LTTC網站，或電洽（02）23655050。