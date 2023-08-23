桃園市32歲黃姓越南籍移工，昨深夜騎車返家途中遇到巡邏員警，立即後退想掉頭離開，警專實習生楊凱斌見狀，立即告知學長上前盤查，發現黃男疑冒用他人居留證號，隨即將其帶回按壓指紋，確認是逃逸移工後，並交桃園市專勤隊收容。

大園警分局新坡派出所警員黃光暐、江文來、實習生楊凱斌，22日深夜11時許巡邏行經快速路七段與新文路口時，看見黃男騎乘電動車要從小巷出來，但他見到警車，隨即後退企圖離開現場，可疑舉動引起員警注意，立即上前攔查。

黃男在盤查過程中假裝聽不懂中文，並表示沒帶證件，僅有手機中留存的居留證照片，但員警查看居留證大頭照，卻與黃男臉型不符，疑似冒用他人身分。此時黃男的友人剛好騎車經過，上前關心並幫忙背書，強調照片裡就是黃男本人，試圖拖延時間。

員警見黃男始終無法證明身分，便將其帶至桃園市專勤隊按壓指紋，果然查出他是一名逃逸將近300天的越南籍移工，確認身分後，便交由桃園市專勤隊收容及準備遣返事宜。