金煌芒果是芒果產季的最後一波，產期為每年夏季6至8月，主要產區為桃源及六龜，目前芒果已經進入產季尾聲，再加上芒果外銷量只佔總產量的2.2%，其中外銷到中國的更是僅佔0.5%，日前中國宣布暫停進口台灣芒果，對於台灣芒果的外銷影響有限。

金煌芒果是芒果產季的最後一波，產期為每年夏季6至8月，主要產區為桃源及六龜。（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄金煌芒果外銷原以銷售中國與港澳地區為主，因應近年本國生鮮果品輸入中國的貿易不確定風險驟增，高雄市農業局從國際市場新加坡、加拿大分散布局，擴大國內通路合作並切入冷藏截切鮮食市場，透過產銷與推廣多管齊下，金煌芒果從高品質建立口碑，今年全台芒果盛產，高雄市金煌芒果今年8月在北部農產批發市場拍賣價格為每公斤25.5元，高於110年正常年每公斤24.1元的水準。

高雄市農業局從國際市場新加坡、加拿大分散布局，擴大國內通路合作並切入冷藏截切鮮食市場（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市112年改良種芒果生產有13299公噸，金煌芒果主要產區為桃源及六龜，果實碩大，肉厚細緻，產期為每年夏季6至8月。金煌芒果主要供應國內市場占99.3%。外銷則以加拿大、新加坡為大宗。高雄金煌芒果的原鄉主要產區桃源，因今年7-8月莫蘭蒂與卡努颱風颱風持續降雨影響與聯外道路阻斷數天，金煌芒果受損與運輸不易，颱風期間市長陳其邁前往桃源區勘災數次，爭取農業部每公頃金煌芒果10萬元天然災害現金救助，市政府提供桃源農民運費補助減少負擔，市府並額外專案補助桃源後三里易阻斷區農民採購農用搬運車，以大幅提高桃源農民農產收穫與運輸效能。

金煌芒果果實碩大，肉厚細緻，從高品質建立口碑（圖片來源：高雄市農業局提供）

高雄市政府農業局表示，針對金煌芒果產銷，除了爭取補助降低農民面對天然災害的損失之外。農業局對外拓展國際外銷通路，分散風險，對內則輔導農民提升品質及強化高雄首選品牌形象，結合連鎖量販賣場及電商平台，積極行銷金煌芒果，穩定市場通路維持價格以增進農民收益。