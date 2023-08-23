美股走跌，周二台股ADR同樣疲弱，台積電ADR收跌0.4%，收在92.24美元；日月光、聯電、中華電ADR齊下滑；輝達(Nvidia)股價盤中一度觸及481.87美元之歷史新高，但收盤下跌2.8%。然台股AI題材仍有戲，台積電(2330)開高走高，盤中上漲近2%，AI台系指標股廣達(2382)、緯創(3231)、世芯-KY(3661)、建準(2421)、健鼎(3044)、金像電(2368)等皆股價持續上攻。

台積電走揚，但其他權值股走勢陰晴不定，鴻海(2317)、聯發科(2454)持平，日月光投控(3711)走揚、聯電(2303)則走弱。

喊出今年營收沒有天花板的漢翔(2634)觸及61元漲停價，多頭氣焰高，帶動軍工股晟田(4541)、雷虎(8033)均一度漲停亮燈，亞航(2630)、寶一(8222)、駐龍(4572)、全訊(5222)、高僑(6234)同樣跟風漲。

本土法人認為，短期仍先靜待AI概念股龍頭輝達(Nvidia)美國時間8月23日將公布的財報，關注AI後續進展，以及美國聯準會Fed主席鮑爾(Jerome Powell)在全球央行年會發表談話，從中尋找美國利率政策的線索。