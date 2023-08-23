台20線明霸克露橋河床涵管便道22日晚間遭土石流覆蓋，公路總局甲仙工務段今早6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，上午10時完成後已開放通行，有病患緊急下山就醫，也有居民開心抱著金煌芒果，希望將採收的芒果趕緊運送出去。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

台20線明霸克露橋河床涵管便道22日晚間遭土石流覆蓋，公路總局甲仙工務段今早6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，上午10時完成後已開放通行，有病患緊急下山就醫，也有居民開心抱著金煌芒果，希望將採收的芒果趕緊運送出去。（高雄市原民會提供／林雅惠傳真）

台20線明霸克露橋河床涵管便道22日晚間遭土石流覆蓋，桃源區復興、拉芙蘭及梅山里再度形成孤島，公路總局甲仙工務段今早6時進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，上午10時完成後已開放通行，初期先疏導需緊急進、出之民眾，不少洗腎病患緊急下山就醫，也有居民開心抱著金煌芒果，希望將採收的芒果趕緊運送出去。

明霸克露橋河床便道急搭木工板，居民開心終於可下山。

公路總局甲仙工務段為能盡早解除復興、拉芙蘭及梅山里鄉親對外的通行需求，本處今天一早立即進場施工及檢視路段現況安全，進駐全吊式吊車，將修復中的鋼便橋緊急搭設木工板，完成後於上午10點開放，初期先疏導需緊急進、出之民眾。

梅山里里長顏忠義表示，上午有洗腎病患及下山辦事的民眾步行通過明霸克露橋臨時搭建的木工板下山，不過梅山里至今還有4成的金煌芒果尚未採收，民眾希望甲仙工務段能夠開放讓車輛通行，以利族人將芒果和龍鬚菜運送下山，否則農作物無法運送下山，居民至今不敢去採收。

甲仙工務段指出，後續鋼便橋臨時人行步道採戒護通行，上午開放時間：7時、9時、11時，下午開放時間：13時30分、15時30分、17時30分，並由公路總局高雄市區監理所之免費接駁公車前往桃源區公所、六龜新站(清水公園)等地區，開放時請依現場指揮人員引導通行，若經評估有安全疑慮將立即暫停通行，以確保安全，待河床涵管維生便道搶通後再改回便道採管制通行，並繼續趕工修復鋼便橋施工。