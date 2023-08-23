台北市立動物園志工服務隊即起開放報名到8月30日，今年服務隊有「園區植物」、「文山地區文史工作」及「保育教育推廣」分成3組，年滿18歲且對文山地區人文歷史、植物群像導覽、野生動物與自然環境等主題解說和假日駐點服務有興趣，即可報名。

動物園表示，志願服務隊今年針對「園區植物解說」、「文山地區歷史高氏宗祠」、「保育教育推廣」3組服務志工需求進行召募，參與民眾將可透過訓練累積對台灣原生動植物的知識，亦可參與動物園在地文史工作策展、解說，協助營隊執行、駐點教學活動設計等，提供來園遊客從物種多樣性到文化多樣性的了解。

園方提醒，服務隊現正開放報名召募志工，有意願參與的民眾須先完成為期3個月的「志願服務基礎訓練」課程，在10月15日至12月31日每周六或日參與受訓，通過初階考核後，需依不同領域參與見習36小時，才能於2024年授證成為正式服務隊的一員。

動物園長諶亦聰表示，北市動物園服務隊成立於1982年，是國內第一個成立志工隊的社教機構，迄今服務隊已邁入第41個年頭。動物園志工每天在園區不同的地點提供遊客或動物們多樣服務，像是解說導覽、教室課程服務、櫃台諮詢、為遊客等候遊園列車時的溫馨提醒，甚至參與園外行動動物園、教育活動推廣等，是能為野生動物發聲的重要管道。

諶亦聰指出，動物園為激勵參與志願服務工作者的表現，每月規畫安排議題的在職教育訓練、每季辦理志工大集合聯繫隊員活動，以提供志工自我實踐的機會與挑戰，也盼志工的導覽解說等服務，能為遊客提供野生動物的知性、動物園存在的歷史脈絡，讓社會大眾一起為野生動物保育採取行動。