桃園市康萊爾國中小遭查獲廚房內存放3項逾期食品，遭地方衛生局裁罰6萬元罰鍰。（食藥署提供）

食品藥物管理署今天公布校園午餐作業場所稽查結果，桃園市康萊爾國中小遭查獲廚房內存放3項逾期食品，遭地方衛生局以違反《食品安全衛生管理法》裁罰6萬元罰鍰。另外，宜蘭縣黎明國小廚房使用的醬瓜遭驗出防腐劑超標，地方衛生局追溯食材來源廠商，依《食安法》裁罰3萬元。

本次校園午餐稽查專案共查核1515家，對象包括國中及國小學校自設廚房，或是供應學校的團膳業者。食藥署中區管理中心主任陳姿伶說明，為配合學校開學期間實際供應午餐時間，共分兩階段執行，第一階段執行期間為今年2月13日至6月30日，發現有部分作業場所天花板、門窗、地面、風扇等作業環境與器具設備未保持清潔或破損，以及未實施有效的病媒防治措施等，經地方政府衛生局要求限期改正後均複查合格。

另外，本次稽查專案共抽驗1807件午餐成品及半成品檢驗，包括金黃色葡萄球菌、李斯特菌、沙門氏菌等微生物以及防腐劑等食品添加物，驗出1件不合格，為宜蘭縣黎明國小廚房使用的醬瓜遭驗出防腐劑超標。食藥署說明，該醬瓜製造業者位於高雄市，已請地方衛生局下架回收銷毀，並依《食安法》裁罰製造業者3萬元。

本次稽查也查出桃園市康萊爾國中小廚房存有逾期調味料。陳姿伶說明，該校自設廚房架上發現過期調味料，包括牛頭牌紅蔥醬等3項食品，逾期約1個月，地方衛生局已依《食安法》裁處3萬元。