陸綜《中國好聲音》掀李玟（CoCo）抗議賽制不公，遭節目霸凌風波，連帶讓擔任數屆導師的那英過往爭議也被起底，那英近日則以「身體欠佳」為由，缺席9月17日的音樂節活動，不過陸網事後卻曝光，那英現身泰國蘇梅島度假照，她頂著素顏大方和粉絲自拍，照片曝光引發熱議。

那英是《中國好聲音》最受爭議的導師，擔任數屆導師的她，選人標準屢掀風波，曾經淘汰現今當紅的「美聲男歌手」周深，還要姚貝娜臨時換唱高難度的〈All By Myself〉，導致她硬著頭皮表演不擅長的歌曲，最後表演失常。那英原本要出席9月17日在上海舉辦的春浪音樂節，不過主辦單位昨（22日）宣布：「讓所有人措手不及的是，我們收到關於那英因為身體欠佳，需要請辭本場演出的消息」，雖然經過多次的溝通與討論，那英還是堅持缺席。

不過陸網事後卻傳出，那英人在泰國蘇梅島度假，網友還曝光和那英自拍照，她看起來精神、氣色不錯，只見那英頭戴鴨舌帽、頂素顏，親民地脫下口罩、手比「耶」和粉絲合照，那英隨興穿T恤、背後背包，不仔細看還認不出她就是天后那英。

照片曝光引發網友討論：「不是說身體不適嗎，怎麼去度假了」、「躲風口去啦」、「去避避風頭吧」，也有粉絲護航：「身體不舒服去外面休息休息散散心怎麼了？這也要管？」、「那英度假跟你們有什麼關係啊」、「那英看起來好憔悴」。