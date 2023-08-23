王宏恩推出華語專輯《好好呼吸》，以部落裡的「原式中文」為主題，引起高度共鳴，王宏恩說，以前大家接收訊息的管道不多，受電影或電視影響，對原民的用語可能有些刻板印象或誤會，做這張專輯的目的除了保留部落「原式中文」的特色外，也希望可以讓大家更了解原住民的生活。

甫以族語專輯入圍金曲獎最佳原民專輯、最佳原語歌手、最佳專輯裝禎設計及年度專輯4項獎的王宏恩，於8月發行華語專輯《好好呼吸》，產量怎麼那麼高？他開玩笑回應：「隔太久沒做音樂，所以一次靈感迸發。」新專輯描述原住民使用華語的特殊情形，像是故意錯置成語、特定的句末語助詞、倒裝文法、程度副詞疊加等等，成為原住民溝通的一種特色，也常因此製造不少笑料。

主打曲〈你什麼都很好只是沒有用〉來自部落老人的關心，不忍苛責孩子但又必須給予提醒，於是衍生出這句先讚美後損人的無奈話語，讓人聽了哭笑不得。〈我的爸爸陸陸續續回家〉，讓人不禁想問「到底有幾個爸爸？」原來是爸爸到處串門子，這家待一會、那家聊一下，十分鐘路程硬是走了兩小時才到家。而有時候開口說「要想我」太煽情，於是用了「不要放心我」這個比較彎繞的語句來作為聚會結尾的道別語，王宏恩爆料這其實也是桑布伊很常對他說的話。

專輯同名曲〈好好呼吸〉取自部落老人的問候語，「『Mihumisang好好呼吸』在布農族中是長輩對晚輩的祝福語，現代則可以用來問候或祝福。有時候部落老人也會開玩笑說『什麼都可以懶惰，就是不要懶惰呼吸。』」

王宏恩也預告10月將於北中南舉行舉辦的個人演唱會，這次將與米可吉他室內樂團合作，營造出不同以往的風格。演唱會於9月1日啟售。