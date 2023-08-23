國民黨總統參選人侯友宜22日就飛往金門參加823戰役紀念活動，民眾黨總統參選人柯文哲（中）23日至台北忠烈祠緬懷英雄，受訪時表示，紀念活動沒必要搞成選舉造勢，「我不贊成去攪和，何必去跟大家混在一起？」。（張鎧乙攝）

國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘今都在金門參與八二三戰爭65周年紀念活動，民眾黨總統參選人柯文哲今天上午則選擇到台北忠烈祠致意，他表示，不需要搞成好像選舉造勢活動，「我個人是不太贊成去攪和，何必再跟大家混在一起」，但對於郭台銘想約喝咖啡，他則表示沒有條件，輕鬆一點就好。

對於為何沒去金門，而選在台北忠烈祠紀念，柯文哲前往忠烈祠獻花後受訪表示，八二三砲戰的紀念，其實還是要謝謝那些當年為國犧牲的國軍將士。另外，他認為這就是個紀念活動，不需要搞成好像選舉造勢活動，「我個人是不太贊成去攪和，何必再跟大家混在一起」。

對於「攪和」是指避免見到郭台銘嗎？柯文哲僅稱，八二三炮戰的紀念是感謝當年首位台灣的戰爭英雄，「怎麼變成好像...我是不希望扯上跟選舉有關啦，所以就避開」。

媒體好奇，郭台銘想約喝咖啡，郭是否要退一步才有可能喝咖啡？柯文哲表示，「不用啦，喝咖啡是都可以啦」，只是他發現，有時行程一個禮拜前就全部塞滿，自己也跟幕僚講說，以後不要到一個禮拜前行程全部塞得滿滿的，完全沒有轉圜的空間。

他說，「喝咖啡大家都是朋友，本來就沒有什麼條件什麼的，輕鬆一點就好。」

另外，對於台北市長蔣萬安談到823砲戰是兩岸和平轉捩點，如果兩岸倒退是現階段最糟糕的選項，柯文哲則說，「沒有人希望兩岸關係倒退啊」。