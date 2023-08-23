151林彥君（151）和越野車國手江勝山（阿丹）結婚近9個月，近日直擊出沒在月子中心，疑似已經懷孕。對此，林彥君於今(23)日稍早證實懷孕3個月，表示是透過試管的方式，「我跟老公結婚到現在都沒有避孕，可是都沒成功，我也39歲了，沒辦法像年輕人試個好幾年，所以我就要把握黃金時間。」消息一出，外界紛紛祝他們做人成功。

當初林彥君因為迷戀登山越野車而與車神一哥阿丹相識並且相戀，毫不猶豫大談相差十歲的「姐弟戀」，且在交往1年後便決定結婚，婚後林彥君也夫唱婦隨，只要老公參加比賽或到山上練車，身旁都能見她的身影，可看出兩人感情十分緊密。

兩人雖然沒有生子壓力，不過公婆主動表示：「趁體力還行可以的話早點生，就可以幫你們帶小孩」，但已經邁入38歲的她，作為高齡產婦擔心自己會生不出來，早在3年前就跑去凍卵，當時取卵檢查時也有發現自己的卵子數量不多，所以去年底結婚後，就一直趕進度，渴望能盡快懷上「小車神」，所幸喜訊及時報到，讓夫妻倆高興不已。