今年30多歲的憨兒小伶，已在喜憨兒基金會工作17年，目前擔任小領班，參加烘焙丙級技術士的訓練，並在不斷努力下順利考取證照。中秋期間，小伶從口味試吃到禮盒辨識，每一個步驟都認真的學習，她已經準備好在中秋節大展身手、為客人介紹月餅。

今年喜憨兒推動「星耀典藏」的雙層禮盒，抽屜式設計在月餅吃完後可當飾品收納盒；「繽紛旅程」禮盒則化身旅行箱，帶著月餅跟祝福給親友。還有掛耳咖啡禮盒以及露營料理、烤肉組合等商品，讓中秋賞月烤肉，吃月餅品咖啡一次滿足。

藝人林心如則呼籲，中秋月圓人團圓，卻仍有偏鄉部落學童因為父母外出就業，由年邁的爺爺奶奶或其他長輩代為照顧，除了缺少日常陪伴，也面臨成長競爭和發展差距。一份節慶的關懷與支持，讓孩子們知道他們不孤單。邀請大家加入送愛到部落的行列，支持憨兒同時關懷偏鄉家庭，在團圓的日子裡感受到幸福與希望。今年預估為3萬1920位學童，募集月餅禮盒。詳細認購方式可洽喜憨兒基金會官網。