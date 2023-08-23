【全程字幕】823勝利65周年！侯友宜感謝「金門人犧牲奉獻」 與蔡英文台上致意互動曝光 @ChinaTimes

金門紀念八二三砲戰65周年，蔡英文總統、新北市長侯友宜同台參與，兩人過程中時有互動。今（23）日陪同總統赴金門的總統府副祕書長張惇涵透露，蔡英文總統事先即有指示金防部，務必邀請侯友宜市長一起聽取今天紀念活動簡報。

今年是八二三戰役65週年，蔡英文總統上午前往金門太武忠烈祠出席「八二三戰役勝利65週年紀念活動」，代表政府與人民向英勇殉國的將士們表達緬懷與敬意。

上午9時許，公祭典禮開始，由蔡英文總統擔任主祭，向將士們上香、獻花、獻禮。在司儀宣讀祭文後，蔡英文率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，表達追思之意。隨後前往太武山公墓墓塚區參加追思儀式，對殉國將士們為國家無私奉獻的精神，表達由衷追悼與感念。

張惇涵轉述，今早蔡英文總統抵達會場聽取簡報時，侯友宜市長就有與會，總統也就有跟侯市長寒暄，並向侯市長表達「辛苦了」。而在紀念活動結束，總統前往搭車的路程中，沿路也都有與侯市長互動。

他說，蔡總統不只有跟侯市長互動，今天行程中，也有跟金門縣陳福海縣長，就金門大橋後續維護，大橋通車後，小金門觀光亮點加強等縣政議題交換意見。

張惇涵表示，今天的紀念活動莊嚴肅穆，重點在於，「八二三精神」的啟示正是，不分黨派、不分族群、不分你我、團結護國；相對之下，過多的政治解讀與臆測，不僅無法展現八二三精神，更是沒有必要。