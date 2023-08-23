高通Snapdragon G1專注支援零延遲連網能力和電池續航力，讓玩家能夠在更長的時間內，以最佳品質串流喜愛的遊戲主機遊戲和PC遊戲。Snapdragon G1系列的第一個成員是Snapdragon G1 Gen 1平台，搭載高通Kryo CPU(8核心)和高通Adreno A11 GPU，以打造高品質的手持遊戲串流裝置。Snapdragon G2專為解鎖全功能行動和雲端遊戲而打造，配備高度最佳化的處理器以及高通FastConnect 6700行動連接系統支援的尖端5G和Wi-Fi 6/6E。Snapdragon G3則是旗艦級產品，專為熱血玩家需求的功能和效能打造，充分利用了高通技術公司最佳的創新遊戲功能。接續以搭載Snapdragon G3x Gen 1的Razer Edge 5G所獲得的驚人回饋為基礎，基於Snapdragon G3打造的裝置可在廣大的遊戲生態系中實現最佳的遊戲體驗。

高通表示，為了協助更多高階專用遊戲裝置快速上市，並加快新一代手持遊戲裝置的客戶設計流程，現已推出Snapdragon G3x Gen 2手持遊戲裝置參考設計，並正向特定的OEM和ODM廠商送樣。

高通技術公司產品管理資深總監Mithun Chandrasekhar表示，專用手持遊戲裝置是體驗行動遊戲的最佳方式，然而，遊戲玩家希望能夠跨裝置和生態系，在遊戲主機、PC或透過雲端服務，遊玩所有他們最喜歡的遊戲。搭載Snapdragon G系列的新一代裝置將成為遊戲玩家享受最愛遊戲的最佳選擇，能讓用戶在行進中選擇在雲端、遊戲主機、Android裝置或PC上玩遊戲。