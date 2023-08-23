戰略新板自110年7月開板迄今2年以來，搭配簡易公開發行機制(即簡化公開發行申報書件，將財務報告由二本三年度簡化為一本二年度、內部控制制度專案審查期間由一年度縮短為半年)，已有28家公司申請登錄戰略新板，其中採用簡易公開發行登錄者有27家，並有4家公司已上櫃掛牌，另有4家公司於今(112)年申請上市或上櫃，顯見戰略新板搭配簡易公開發行機制確實發揮加速中小規模企業進入資本市場籌資之功能，另依據中介機構回饋之意見，簡易公開發行機制有助於降低進入資本市場之前置作業成本及時間，確為發行公司所需。

為持續精進興櫃市場，經參酌外界實務之建言，打造更友善之市場環境，並加速中小規模企業IPO時程，櫃買中心經與主管機關溝通並取得其同意，將整合一般板及戰略新板，使興櫃市場回歸為單一板塊之預備市場，並開放簡易公發機制至整體興櫃市場，及適度強化採行簡易公發機制者登錄興櫃後之監理措施。

櫃買中心表示，未來發行公司可依其需求選擇採一般公開發行機制或簡易公開發行機制登錄興櫃。至於興櫃市場整合後之交易制度，則維持原一般板之推薦證券商造市商角色與議價交易制度，且不限定交易對象，使一般投資人均可參與。

興櫃市場整合後及提供發行公司亦可選擇簡易公開發行機制登錄興櫃，將可持續發揮簡易公發機制加速企業進入資本市場籌資之功能，更有效集中資源推動中小企業進入興櫃市場育成，以發揮興櫃預備市場之功能。

配合本次興櫃市場整合及開放採簡易公開發行機制，櫃買中心將通盤研議相關規章修正及規劃作業時程，於報經主管機關同意後公告施行。櫃買中心將透過對市場之加強宣導，期透過前開措施之推行，打造更友善之市場環境，以扶植中小企業於興櫃市場成長茁壯。