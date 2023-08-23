不少果粉在意手機的電池健康度，一名使用iPhone 14的男子表示，手機未下載任何易發熱、耗電的手遊，充電皆使用1A規格的慢速充電頭，每天充電16小時，手機僅用10個月，但電池健康度已降至93%，問大家要準備換電池了嗎？貼文曝光網友秒看出問題，勸他不要長時間充電，指長時間高壓狀態，不利電池壽命。

原PO近日於PTT iOS版指出，使用iPhone 14約10個月，沒有玩任何易發熱、耗電的手遊，充電皆是用1A規格的慢速充電頭，一天充電至少16小時，因此手機顯示充電循環只有65次，但他的電池健康度卻掉到93%。

原PO抱怨，以前使用iPhone其他機種，使用同樣方式操作，電池健康度都沒有降得這麼快，但iPhone 14讓他非常有感，質疑「鋰電池的設計不是充電循環500次、健康度80以上嗎？這一代電池健康度明顯快速下降，要準備換電池了嗎？」

貼文曝光，網友直搖頭，「你準備換新電池，長時間插著充電，掉得快很正常」、「一天充電16小時，是拿來當WiFi機嗎？」、「傻傻的，長期維持高電壓狀態正是不利壽命，還傻傻以為低循環數就永保安康喔」、「長時間充電狀態或放電到極低，都是傷害電池耐久度的行為」、「一直在100%也不是好事」。