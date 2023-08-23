澎湃新聞23日報導，雲南多地警方密集啟動新一輪反詐宣傳。雲南楚雄州南華縣公安局21日在公開信提醒，境外電詐、賭博團夥透過網路發送「高薪招聘」訊息，誘騙大陸公民眾偷渡出境參與電信詐騙和賭博，一旦上鉤，便被當成「豬仔」隨意買賣，被電詐、賭博團夥非法拘禁，遭受毆打、傷害，解救十分困難，並需支付高額贖金。

警方提醒，不要相信任何邊境高薪招聘廣告、視訊及朋友邀約偷渡出境。網路賭博都是境外犯罪團夥布置的陷阱，不僅輸錢，還違法犯罪，將受法律制裁。

昆明反電信網路詐騙中心17日在公開信指出，近年來境外實施的電信詐騙案件頻發，使用境外電話占最大宗，根據昆明市反電信網路詐騙中心統計，2022年1月至12月全市涉及「00號段」境外號碼實施電詐案件，占總案件數的21.6％。2023年以來已占14％。已號召統計全市市民在無海外業務情況下，關閉境外電話功能。

玉溪市公安局反詐中心早前在公開信指出，被困境外的中國公民被強行安排到詐騙窩點，從事電信網路詐騙等違法犯罪活動，人身自由受到限制，每天必須完成高額的詐騙任務，任務完不成的輕則斷食，重則被電擊、毆打等。如果想要回國，則需繳納巨額的「賠款」和「贖金」。如果不交錢又完不成了工作任務，則會受盡折磨，甚至有生命危險。

保山市公安局反詐中心公開信也指出，被安排到詐騙窩點後，如果想要回國，不但需要賠償路費、偷渡費、住宿伙食費，還需要交納少則人民幣幾萬、高則幾十萬上百萬的贖金，更有甚者，如果不交錢又完成不了詐騙業績任務，輕則會像「豬仔」被轉賣至其他詐騙窩點，重則受盡折磨，甚至有生命危險。