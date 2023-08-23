蕭姓阿嬤被砸到以後將車子減速下北斗交流道停在711，不過為了女兒跟孫子，她買了膠卷把擋風玻璃跟鐵片貼起來，隨後重新上路買了膠帶就又重新上路，家人直呼「神經大條」。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

國道警方表示，已調閱監視器與ETC門架影像，以釐清事發經過。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

來自台南安定的「新科」蕭姓阿嬤，因為女兒在醫院待產，她為了看女兒及小孫子驅車趕往台中，不料行經國道1號北斗交流道前遭巨大鐵片砸破擋風玻璃，沒想到她竟然淡定行駛下交流道，買了膠帶就又重新上路，家人直呼「神經大條」；國道警方表示，已調閱監視器與ETC門架影像，以釐清事發經過。

這起事件發生在17日下午3點左右，蕭姓婦人為了趕往台中陪伴在醫院待產的女兒，從台南安定交流道北上，期間停靠西螺休息站，沒想到才上路沒多久，在國1北向222.5公里處，北斗交流道前遭鐵片砸到。

超勇的蕭姓阿嬤表示，當天下午1點半從安定交流道往台中開，行經西螺休息站還休息了一下，沒想到才重新上路沒多久，在北斗交流道前突然發現天空飛來疑似長條的白色紙張，還來不及反應「碰」了一聲，直接打到擋風玻璃。當時她算是很冷靜，被擊中後看到滿車的碎玻璃，反而內心無比感恩無形護佑，慶幸自己沒有受到傷害。

她回想，被砸到以後將車子減速下北斗交流道停在711，不過為了女兒跟孫子，她買了膠卷把擋風玻璃跟鐵片貼起來，隨後重新上路，不過被兒子知道以後，罵她要報警找出兇手，這樣繼續上路很危險，她趕緊下員林交流道報警，事後警察幫她把鐵片取下時，才發現真的很重，如果被砸到後果不堪設想。

國道警方表示，本月17日3點08分國道1號北向222.5公里中線車道，發生自小客車遭鐵片砸中前擋風玻璃的交通事故，造成該部自小客車前擋風玻璃受損，事故發生後當事人自行下交流道，並由員林分隊巡邏車接續處理。

警方表示，本件事故已申請調閱CCTV影像及ETC門架影像，詳細肇事經過及原因由本大隊持續調查釐清中。此呼籲用路人行車前應將貨物捆紮牢固、嚴密覆蓋，勿超長超高超寬及超載，若發生掉落結果，將依處罰條例第30條規定處3000元至18000元罰鍰，若發生事故則有民事甚至刑事責任。