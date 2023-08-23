高市府23日召開2023年第4次治安會報，高雄市長陳其邁表示，今年警方1月到7月成功攔阻950件詐騙案件，成功攔截4億4000萬的詐騙金額，攔阻金額比去年同期更高。另外，截至今年7月底高雄槍擊案是0件，暴力犯罪破獲率跟詐騙案件破獲率都是六都之冠。

陳其邁表示，去年全般刑案在高雄可說是20年來最低，今年其他犯罪的指標跟去年同期比較，發生率大幅降低，破案率大幅提升，而今年7月底治安數據顯示，高雄目前沒有發生任何槍擊案件，暴力犯罪發生數是六都第二低，暴力犯罪破獲率跟詐騙案件的破獲率都是六都第一名。

另外，現在詐騙刑案日新月異，今年高雄警方在1月到7月已經成功攔阻民眾詐騙案件數高達950件，成功攔截4億4000萬詐騙金額，攔阻金額比去年同期高。高雄能有這樣的成績，是所有基層警察共同努力的結果，希望大家繼續秉持犯罪零容忍的立場與決心，守護高雄治安。

陳其邁提醒，這陣子包括大港閱冰、旗津風箏節、演唱會等等活動陸續展開，感謝警察局、交通局、觀光局及相關局處做好交通管制、車流疏導、媒體宣導、清潔衛生等相關公共衛生工作，中秋節也即將來臨，各景點旅遊車潮、返鄉車潮也會湧現，希望相關單位能夠及早規畫疏導措施，把交通的衝擊跟民怨降到最低。