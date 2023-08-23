九澤CP在〈愛在你身邊〉MV中，飾演被進行各種測試的實驗體。（滾石唱片提供）

九澤CP在〈愛在你身邊〉MV中，藏了驚喜彩蛋。（滾石唱片提供）

九澤CP即將登上台北小巨蛋開唱。（滾石唱片提供）

由陳零九、邱鋒澤所組成的雙人組合「九澤CP」，2019年推出首支洗腦神曲〈天黑請閉眼〉席捲華語樂壇，今年七夕情人節（22日）推出續集作品〈愛在你身邊〉，並於今日（23日）正式公開11月25日《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》的主視覺和售票資訊，給歌迷滿滿的驚喜。

〈愛在你身邊〉由九澤CP攜手張暐弘一同作曲，知名音樂人崔惟楷打造歌詞，陳零九表示：「這首歌講述的愛，包含所有與朋友、家人以及粉絲之間的陪伴和情感，希望〈愛在你身邊〉能把最初帶給大家的感動持續下去。」

〈愛在你身邊〉MV中，以紅色圓圈代表無限輪迴，九澤CP飾演在實驗室內被進行各種測試的實驗體，每個試煉都象徵現實中，九澤CP一路走來經歷的訓練和挑戰。陳零九透露：「劇情裡帶走我們的蒙面者，其實就是自己，最後才發現原來是自己在考驗自己。」邱鋒澤也分享：「『遊戲』這個元素已經深植在我們倆的人生中，所以劇本設定裡，我們就像是扮演『藝人角色』的玩家在突破關卡。」MV畫面也因此出現下棋、跑步、吉他、鋼琴等元素，象徵作為歌手需具備的心智、體能、音樂素養。

為體現虛擬實驗室的設定，劇組特地尋找廢棄工廠來拍攝，九澤CP開玩笑說：「〈天黑請閉眼〉MV也是在廢墟中拍攝，最近廢墟越來越大，期待未來再朝更大的廢墟邁進！」此外，兩人也在身上黏貼心電圖電極片，陳零九笑說：「好像在玩《娛樂百分百》的『你給我電電』加強版，等著觸電的感覺。」兩人也認為MV劇情相當有趣，陳零九表示：「很有影集《黑鏡》的氛圍」，邱鋒澤也說：「因為我很喜歡玩手遊，幻想過成為遊戲裡的人物，這次劇情結合遊戲概念，也是透過音樂作品實現一個里程碑。」

九澤CP攜手走過4年，11月25日將首次踏上台北小巨蛋開唱，也預計在今年推出第二張正規專輯。陳零九和邱鋒澤期待面對新挑戰：「有很多東西要準備，一關關等我們過，相信九澤CP好好合作，一定是沒有問題！」九澤CP也邀歌迷們來演唱會共襄盛舉：「時間過非常快，謝謝電燈泡們一直和我們共同前進。」並承諾未來會用更多新作品回饋歌迷。《九澤CP 愛在你身邊 LOVE GAME 台北小巨蛋演唱會》門票9月22日起在拓元售票系統正式開賣；9月1日搶先於CyberTix開放登記，「九澤CP專屬社團」成員也將有優先認購權利。